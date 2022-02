Belen Rodriguez e Stefano De Martino: “La nostra storia non ha detto tutto” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Se c’è una coppia, nel mondo dello spettacolo, che non smette di far parlare di sé è quella formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. In realtà, i due non sono più una coppia ormai dal 2019, quando un ritorno di fiamma li aveva riavvicinati dopo il divorzio nel 2015. Ma ora, dopo la fine della relazione della showgirl argentina con Antonino Spinalbanese, pare che la fiamma si sia accesa ancora una volta. Ciò che fa storcere il naso, però, è il fatto che De Martino e Rodriguez continuino a fornire due versioni diverse della storia. Se, infatti, il primo sostiene che tra lui e la conduttrice de Le Iene non ci sia nulla, dicendo chiaramente che se così fosse non avrebbe problemi ad ammetterlo, lei non è dello stesso parere. La showgirl non ha mai negato di vedere ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Se c’è una coppia, nel mondo dello spettacolo, che non smette di far parlare di sé è quella formata daDe. In realtà, i due non sono più una coppia ormai dal 2019, quando un ritorno di fiamma li aveva riavvicinati dopo il divorzio nel 2015. Ma ora, dopo la fine della relazione della showgirl argentina con Antonino Spinalbanese, pare che la fiamma si sia accesa ancora una volta. Ciò che fa storcere il naso, però, è il fatto che Decontinuino a fornire due versioni diverse della. Se, infatti, il primo sostiene che tra lui e la conduttrice de Le Iene non ci sia nulla, dicendo chiaramente che se così fosse non avrebbe problemi ad ammetterlo, lei non è dello stesso parere. La showgirl non ha mai negato di vedere ...

