Barcellona, Xavi: «Zielinski e Insigne grandi giocatori. Napoli da Champions» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'allenatore del Barcellona Xavi ha parlato del valore del Napoli Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli. Il tecnico spagnolo ha esaltato il valore della squadra azzurra. LE PAROLE – «È una squadra molto compatta, con un allenatore molto esperto, lavorano bene quando escono col pallone, ma pressano anche bene. Sarà una sfida complicata. Hanno bisogno di tenere il pallone, ma difendono molto bene anche bassi. Hanno centrali difensivi forti, terzino che spingono, Zielinski è un grande giocatore, poi ha giocatori di alto livello come Insigne. È una squadra da Champions. È una sfida che doveva giocarsi in Champions, li abbiamo ...

