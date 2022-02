Banda albanese gestiva un traffico internazionale di droga, 45 arresti (Di mercoledì 16 febbraio 2022) AGI - Quarantacinque arresti, 80 perquisizioni, droga, armi e beni sequestrati per un valore di circa 2 milioni di euro. È il bilancio di una maxi operazione congiunta che ha consentito alla Direzione investigativa antimafia e alle autorità di polizia e giudiziarie di Italia, Belgio, Croazia, Germania, Spagna, Paesi Bassi e Usa di disarticolare un'organizzazione albanese di tipo mafioso operante nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti e nel riciclaggio. L'organizzazione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, importava e gestiva il traffico all'ingrosso di cocaina proveniente dall'America Latina in Europa per via aerea e terrestre. I Paesi Ue coinvolti venivano poi utilizzati per complesse operazioni di riciclaggio dei proventi del ... Leggi su agi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) AGI - Quarantacinque, 80 perquisizioni,, armi e beni sequestrati per un valore di circa 2 milioni di euro. È il bilancio di una maxi operazione congiunta che ha consentito alla Direzione investigativa antimafia e alle autorità di polizia e giudiziarie di Italia, Belgio, Croazia, Germania, Spagna, Paesi Bassi e Usa di disarticolare un'organizzazionedi tipo mafioso operante neldi sostanze stupefacenti e nel riciclaggio. L'organizzazione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, importava eilall'ingrosso di cocaina proveniente dall'America Latina in Europa per via aerea e terrestre. I Paesi Ue coinvolti venivano poi utilizzati per complesse operazioni di riciclaggio dei proventi del ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: Il blitz della Direzione investigativa antimafia in 7 Paesi con 80 perquisizioni e sequestri di beni per un valore di c… - telodogratis : Banda albanese gestiva un traffico internazionale di droga, 45 arresti - sulsitodisimone : Banda albanese gestiva un traffico internazionale di droga, 45 arresti - Agenzia_Italia : Il blitz della Direzione investigativa antimafia in 7 Paesi con 80 perquisizioni e sequestri di beni per un valore… - MauroLcc1955 : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: Latitante albanese preso al centro commerciale con un complice: sarebbero della banda del https://t… -