Azione, parla il nuovo presidente del partito di Calenda. E su Manfredi non fa sconti (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa nomina di Peppe Russo, ex dirigente e consigliere regionale del Pd, a presidente regionale completa il quadro dirigenziale di “Azione”, il partito di Carlo Calenda, in Campania e a Napoli. Russo è presidente regionale e affiancherà Peppe Sommese, eletto segretario, alla guida del partito a livello regionale. A Napoli, invece, la formAzione di Calenda si affida al duo Marcello Tortora (presidente) Francesca Scarpato (segretaria). “Spero di essere all’altezza, in una fase politica e storica dalle molte emergenze – dichiara Russo che è uno stinmato medico ed è in prima fila anche nella lotta al Covid – Bisogna costruire risposte concrete. Basta chiacchiericci, basta eccessi di politicismo, basta ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa nomina di Peppe Russo, ex dirigente e consigliere regionale del Pd, aregionale completa il quadro dirigenziale di “”, ildi Carlo, in Campania e a Napoli. Russo èregionale e affiancherà Peppe Sommese, eletto segretario, alla guida dela livello regionale. A Napoli, invece, la formdisi affida al duo Marcello Tortora () Francesca Scarpato (segretaria). “Spero di essere all’altezza, in una fase politica e storica dalle molte emergenze – dichiara Russo che è uno stinmato medico ed è in prima fila anche nella lotta al Covid – Bisogna costruire risposte concrete. Basta chiacchiericci, basta eccessi di politicismo, basta ...

Advertising

Azione_it : Si parla spesso di un esercito per l'UE, ma senza una politica estera comune sarebbe solo uno spreco di soldi. I pa… - anteprima24 : ** #Azione, parla il nuovo presidente del partito di #Calenda. E su #Manfredi non fa sconti **… - castevisa : @portaluppiluigi @Azione_it @CarloCalenda @camporin1 Massì. Conoscono bene la posizione delle cancellerie europee s… - _DesperateGirl_ : @brook9955 Come ho detto ieri non è che sono 'cattivi' penso che ogni loro azione è dettata dal loro passato. Lo st… - Azione_it : Si parla spesso di un esercito per l'UE, ma senza una politica estera comune sarebbe solo uno spreco di soldi. I pa… -