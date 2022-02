Un fondo per le imprese dissequestrate, l’ARS approva disegno di legge voto (Di martedì 15 febbraio 2022) PALERMO – Un passo avanti per garantire un risarcimento alle imprese dissequestrate e a consentirne la ripartenza. È quanto è avvenuto all’ARS, dove è stato approvato il disegno di legge voto che istituisce il fondo per le imprese dissequestrate. Adesso la palla passa al parlamento nazionale. Il voto in aula è stato anticipato dall’illustrazione del disegno di legge, primo firmatario il deputato di Forza Italia Mario Caputo. Il parlamentare azzurro ha spiegato come si stia trattando di “un momento importante per il Parlamento siciliano, considerato che il fenomeno attenzionato si è sviluppato perlopiù in questa regione. L’approvazione del ... Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 15 febbraio 2022) PALERMO – Un passo avanti per garantire un risarcimento allee a consentirne la ripartenza. È quanto è avvenuto al, dove è statoto ildiche istituisce ilper le. Adesso la palla passa al parlamento nazionale. Ilin aula è stato anticipato dall’illustrazione deldi, primo firmatario il deputato di Forza Italia Mario Caputo. Il parlamentare azzurro ha spiegato come si stia trattando di “un momento importante per il Parlamento siciliano, considerato che il fenomeno attenzionato si è sviluppato perlopiù in questa regione. L’zione del ...

