Ultime Notizie Roma del 15-02-2022 ore 12:10 (Di martedì 15 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco in studio una splendida discesa quelle azzurre protagoniste due vanno sul podio dietro la Svizzera campione del mondo Corinne suter argento per Sofia Goggia e bronzo per Nadia delago nonostante l’argento che si fa la gara di Sofia Goggia solo il 23 gennaio scorso nel incidente a Cortina per Sofia il sogno Olimpico sembrava finito era stata una lesione parziale al legamento crociato sinistro una piccola frattura poco più di 3 settimane l’incidente si è trasformato in argento Olimpico miracolo di volontà e sofferenza disputato una discesa praticamente perfetta dove ha perso loro sul piano conclusivo Corinne suter era dietro a 018 all’ultimo intermedio sul piano ha ritirato €0,34 a Sofia Goggia su tyrsenia il sogno dell’Italia si porta in testa con 16 centesimi su Sofia che c’è rimasta ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 febbraio 2022)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco in studio una splendida discesa quelle azzurre protagoniste due vanno sul podio dietro la Svizzera campione del mondo Corinne suter argento per Sofia Goggia e bronzo per Nadia delago nonostante l’argento che si fa la gara di Sofia Goggia solo il 23 gennaio scorso nel incidente a Cortina per Sofia il sogno Olimpico sembrava finito era stata una lesione parziale al legamento crociato sinistro una piccola frattura poco più di 3 settimane l’incidente si è trasformato in argento Olimpico miracolo di volontà e sofferenza disputato una discesa praticamente perfetta dove ha perso loro sul piano conclusivo Corinne suter era dietro a 018 all’ultimo intermedio sul piano ha ritirato €0,34 a Sofia Goggia su tyrsenia il sogno dell’Italia si porta in testa con 16 centesimi su Sofia che c’è rimasta ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Più di centomila soldati russi alle porte dell'Ucraina, migliaia di truppe americane inviate nelle ultime settimane… - Corriere : Ucraina-Russia, il ministero della Difesa di Mosca: «Alcune forze al confine rientrano alla base» - Marcozanni86 : #Europainpillole dal secondo giorno di Plenaria a Strasburgo con le ultime notizie dal fronte russo-ucraino. Intant… - sole24ore : ?? Per l’Oms l’allerta è ora nell’est Europa ?? In Russia 166.631 nuovi casi e 704 decessi, schizzano i ricoveri ?? Pe… - juventibus : BOOM BOOM ?? LIVE ORE 14.00 #FinoAllaFine da #Danilo allo #Stadium: in diretta per vincere due posti VIP per… -