Ultime Notizie Roma del 15-02-2022 ore 09 | 10

(Di martedì 15 febbraio 2022)dailynews radiogiornale martedì 15 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale anche l’Italia Tenta la carta della diplomazia diretta per creare una soluzione pacifica alla crisi dell’Ucraina di maglia rivolge a Kiev e Mentre domani sarà in Russia oggi a Mosca ci saranno invece il cancelliere tedesco sciolto il ministro degli Esteri polacco rafal segnali contrastanti sono possibilità di un’intesa avrò vede spiragli per un accordo con Stati Uniti Unione Europea ma blinken annuncia lo spostamento temporaneo da Kiev e dell’ambasciata americana alla CNN business Chi è stato informato che giorno dell’attacco corso sarà domani scatta oggi l’obbligo di super greenpass antico vedi sul luogo di lavoro per gli over 50 intanto la cura dei casi flette del 30 % a settimana c’erano anche le terapie Intensive uno studio dimostra che le varianti non bucano i vaccini un flop ieri la ...