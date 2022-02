Ucraina, la Russia avvia il ritiro delle truppe dal confine. Al via l’incontro tra Scholz e Putin (Di martedì 15 febbraio 2022) I tentativi diplomatici per attenuare l’altissima tensione tra Russia e Ucraina continuano, ma il timore di una guerra fa tremare ancora il mondo. Una delle ultime rivelazioni diffuse dalla Cnn parla della data del 16 febbraio come possibile giorno in cui i russi si decideranno ad attaccare e di come il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe stato già informato. Se la soffiata fosse vera mancherebbero quindi 24 ore per la tragica decisione che provocherebbe atti bellici a catena. Dal ministero della Difesa di Mosca nel frattempo arriva una possibile buona notizia: «Alcune delle forze russe schierate per esercitazioni militari nei pressi della frontiera Ucraina stanno rientrando alle loro basi». Ma la Cnn poche ore dopo smentisce: «L’ammassamento di truppe e dispositivi ... Leggi su open.online (Di martedì 15 febbraio 2022) I tentativi diplomatici per attenuare l’altissima tensione tracontinuano, ma il timore di una guerra fa tremare ancora il mondo. Unaultime rivelazioni diffuse dalla Cnn parla della data del 16 febbraio come possibile giorno in cui i russi si decideranno ad attaccare e di come il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe stato già informato. Se la soffiata fosse vera mancherebbero quindi 24 ore per la tragica decisione che provocherebbe atti bellici a catena. Dal ministero della Difesa di Mosca nel frattempo arriva una possibile buona notizia: «Alcuneforze russe schierate per esercitazioni militari nei pressi della frontierastanno rientrando alle loro basi». Ma la Cnn poche ore dopo smentisce: «L’ammassamento die dispositivi ...

