Ucraina, Draghi a Zelensky: "Sostegno dell'Italia all'integrità territoriale" (Di martedì 15 febbraio 2022) ROMA – Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Al centro dei colloqui, spiega una nota di Palazzo Chigi, vi sono stati gli ultimi sviluppi della crisi Ucraina. Il Presidente Draghi ha ribadito il fermo Sostegno del governo italiano all'integrità territoriale e alla sovranità dell'Ucraina. E' stata condivisa l'importanza di rafforzare l'impegno comune per una soluzione sostenibile e durevole della crisi, mantenendo aperto un canale di dialogo con Mosca. L'articolo L'Opinionista.

