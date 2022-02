Traffico Roma del 15-02-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto ancora chiuso per incidente il tratto della tangenziale est tra via Batteria Nomentana all’uscita di via Tiburtina in direzione di viale Castrense coda a partire dalla via Salariain coda anche tra via Tiburtina e Corso di Francia in direzione dello Stadio Olimpico quelle per incidente sulla Cassia bis tra le rughe e via di Santa Cornelia in direzione dicoda persulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e da Appia trafficato anche il tratto Urbano della A24 concludi tra il raccordo è la tangenziale estincolonnata sulla via Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti code anche sulla via Salaria tra la motorizzazione l’uscita per la tangenziale est coda per un incidente sulla via Pontina tra Pomezia e ...