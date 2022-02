Superbonus | Competere Eu | edilizia a rischio | verificare idoneità aziende con attestato Soa

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Labitalia) - "Lo strumento per far ripartire ildel 110% el'delleesiste ed è l'Soa. C'è un errore concettuale legato allo strumento. I lavori fatti con ilsono a tutti gli effetti lavori pubblici anche se svolti da privati. Per evitare le frodi non si deve bloccare lo strumento o renderlo più complesso. Basta usare esattamente le stesse regole degli appalti pubblici". Lo dichiarano il segretario generale di.Eu Roberto Race e Giuseppe Arleo, responsabile dell'Osservatorio Next Generation del think tank. "Come sottolineato dalle associazioni di categoria a partire da Ance e Confindustria - continuano Race ed Arleo - il settore dell'rischia di bloccarsi. Per ...