Super Green Pass obbligatorio per over 50 dal 15 febbraio: la guida completa (Di martedì 15 febbraio 2022) Il 15 febbraio arriva la nuova estensione all’uso del Super Green Pass, la certificazione rafforzata istituita come ulteriore misura per contrastare la quarta ondata e l’aumento dei contagi da questa generato. Da questa data, l’obbligo vige per gli over 50 per l’accesso ai luoghi di lavoro. Il Nuovo decreto Covid (Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5) ha introdotto un’importante modifica alla durata della Certificazione Rafforzata. Il dl dispone infatti che, dal 7 febbraio 2022, per chi ha ricevuto la terza dose e per chi è guarito dal Covid dopo aver ricevuto la seconda o la terza dose, la durata del Super Green Pass sia illimitata. Inoltre, non vi saranno restrizioni in Zona rossa per chi è in possesso della ... Leggi su leggioggi (Di martedì 15 febbraio 2022) Il 15arriva la nuova estensione all’uso del, la certificazione rafforzata istituita come ulteriore misura per contrastare la quarta ondata e l’aumento dei contagi da questa generato. Da questa data, l’obbligo vige per gli50 per l’accesso ai luoghi di lavoro. Il Nuovo decreto Covid (Decreto-legge 42022, n. 5) ha introdotto un’importante modifica alla durata della Certificazione Rafforzata. Il dl dispone infatti che, dal 72022, per chi ha ricevuto la terza dose e per chi è guarito dal Covid dopo aver ricevuto la seconda o la terza dose, la durata delsia illimitata. Inoltre, non vi saranno restrizioni in Zona rossa per chi è in possesso della ...

