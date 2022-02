Speed skating, caduta di Nana Takagi e il Giappone perde l’oro olimpico nel team pursuit femminile – VIDEO (Di martedì 15 febbraio 2022) Dura da mandare giù. L’epilogo della Finale A, per l’oro, nel team pursuit femminile dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di Pechino è stato inatteso. Nell’atto conclusivo che metteva in palio l’oro c’erano le campionesse in carica del Giappone e il Canada. Ayana Sato, Miho e Nana Takagi si avviavano a bissare il successo di PyeongChang di quattro anni fa, con un incedere sicuro e convinto. Sul ghiaccio però nulla è scontato e per Nana Takagi è arrivata una caduta davvero beffarda che ha negato il successo alla compagine Giapponese, costretta ad accontentarsi dell’argento. Di seguito il VIDEO della caduta: IL ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) Dura da mandare giù. L’epilogo della Finale A, per, neldelloalle Olimpiadi Invernali di Pechino è stato inatteso. Nell’atto conclusivo che metteva in palioc’erano le campionesse in carica dele il Canada. Ayana Sato, Miho esi avviavano a bissare il successo di PyeongChang di quattro anni fa, con un incedere sicuro e convinto. Sul ghiaccio però nulla è scontato e perè arrivata unadavvero beffarda che ha negato il successo alla compaginese, costretta ad accontentarsi dell’argento. Di seguito ildella: IL ...

