Roma, si ferma El Shaarawy: Mourinho lo perde per due settimane (Di martedì 15 febbraio 2022) Tegola per la Roma di Josè Mourinho. Quest’oggi, infatti, Stephan El Shaarawy si è sottoposto ad alcuni esami che hanno confermato un problema al polpaccio sinistro. L’attaccante giallorosso, già out domenica scorsa nella trasferta del Mapei contro il Sassuolo, dovrà rimanere lontano dai campi per circa due settimane. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) Tegola per ladi Josè. Quest’oggi, infatti, Stephan Elsi è sottoposto ad alcuni esami che hanno conto un problema al polpaccio sinistro. L’attaccante giallorosso, già out domenica scorsa nella trasferta del Mapei contro il Sassuolo, dovrà rimanere lontano dai campi per circa due. SportFace.

