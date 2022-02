Referendum eutanasia, Cappato: "Brutta notizia per chi soffre e per democrazia" (Di martedì 15 febbraio 2022) ''È una Brutta notizia per coloro che sono in condizioni di sofferenza insopportabile contro la loro volontà come una tortura". Lo ha detto al 'Tg1' Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) ''È unaper coloro che sono in condizioni di sofferenza insopportabile contro la loro volontà come una tortura". Lo ha detto al 'Tg1' Marco, tesoriere dell'Associazione Luca ...

Advertising

robertosaviano : In queste ore la Corte costituzionale decide per i #Referendum. Si tratta di temi con ricadute concrete: giustizia,… - pietroraffa : ??= = = Referendum: Consulta, inammissibile quesito eutanasia (AGI) Brutta, bruttissima notizia #Referendum - marcocappato : Nel giudizio di ammissibilità sui #Referendum non sono in gioco solo i singoli temi (#eutanasia, #cannabis e… - Wallee___ : RT @leftiscooler: Una considerazione a lato: in un periodo storico in cui la politica viene percepita molto lontana, l’enorme mobilitazione… - alexa5313 : RT @CaterinaLuceri: Ero in piazza quest’estate a raccogliere le firme per il referendum sull’Eutanasia e ricordo file di persone che aspett… -