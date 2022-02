Pd irritato da Lega su dl balneari Letta a Draghi | da noi stabilità

(Di martedì 15 febbraio 2022) Le preoccupazioni che Enricoha manifestato questa mattina a Mariosi concretizzano solo poche ore dopo, appena terminato il Consiglio dei ministri che ha varato il decreto sui. Lasi smarca, subito dopo aver votato il provvedimento durante la riunione del governo, Matteo Salvini - incalzato da Fdi che parla di decreto "scandaloso" - annuncia modifiche in Parlamento. Una cosa che fa infuriare il Pd, Antonio Misiani riceve l'incarico di sparare ad altezza uomo: "Suiassistiamo ancora una volta a una inammissibile doppiezza e inaffidabilità della: prima i ministri leghisti approvano il testo in Consiglio dei ministri e cinque minuti dopo Matteo Salvini lo rimette in discussione preannunciando presunte migliorie parlamentari".Era proprio quello che ...

Advertising

zazoomblog : Pd irritato da Lega sui balneari Letta a Draghi: da noi stabilità - #irritato #balneari #Letta #Draghi: - emabignardi : @Arno_Bledd @marioadinolfi Beh, che il governo sia a guida PD-5S, ossia la coalizione del Conte II, mi sembra evide… -

Ultime Notizie dalla rete : irritato Lega

askanews

Una cosa che fa infuriare il Pd, Antonio Misiani riceve l'incarico di sparare ad altezza uomo: "Sui balneari assistiamo ancora una volta a una inammissibile doppiezza e inaffidabilità della: ...... ma anche la reputazione del governo e del premier Mario Draghi che descrivono comea tal ... Il trend della colazione composta da Fdi,, Fi, Udc e Coraggio Italia è però in discesa rispetto ...Forza Italia e Lega chiedono di escludere le concessioni in essere ... italiano all’imprenditoria comunitaria e il presidente del Consiglio non intende irritare Bruxelles proprio mentre arrivano i ...A essere maggiormente irritata è Giorgia Meloni ... non ha usato parole roboanti per alzare ulteriormente il livello dello scontro. Il leader della Lega non si è detto interessato alle beghe politiche ...