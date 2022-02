Panico a Buckingham Palace | “La principessa è scomparsa” Si teme il peggio

Leggi su howtodofor

(Di martedì 15 febbraio 2022) L’adoratadae l’intera nazione si mobilita per ricercarla. Ecco che cosa sta succedendo alla corte della Regina Elisabetta.La regina Elisabetta è da qualche mese nell’occhio del ciclone per via di alcuni eventi familiari che hanno destato l’attenzione del mondo. La sovrana, non soltanto ha dovuto fare i conti con la morte dell’adorato compagno di una vita, il principe Filippo di Edimburgo, ma ha dovuto combattere anche contro le accuse di razzismo mosse nei confronti della Royal Family da Meghan Markle e dei processi in capo al figlio, il duca Andrea di York, che è stato punito dalla regina madre con la sottrazione di alcune importanti cariche istituzionali. Intanto, il...