Milan, rinnovo ad un passo per un big: le ultime (Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo il rinnovo di Theo Hernandez, il Milan vuole continuare a gettare le basi per il futuro. Il prossimo rinnovo sarà quello di Ismael Bennacer, faro assieme a Tonali del centrocampo di Stefano Pioli. L’algerino, che ha l’attuale contratto in scadenza nel 2024, sottoscriverà un nuovo accordo che lo legherà ai rossoneri per altri due anni, ovvero fino al 2026. Il Milan dopo i casi Donnarumma, Calhanoglu e, probabilmente, Kessie non vuole più sbagliare. Chi ha voglia di continuare rimarrà e, di conseguenza, gli verrà proposta un’offerta adeguata. Maldini e Massara sicuramente si stanno dimostrando coerenti con le scelte prese in passato. Una volta chiuso il rinnovo di Bennacer, poi, sarà il turno del giocatore del momento: Rafael Leao. La crescita rossonera passa anche da ... Leggi su rompipallone (Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo ildi Theo Hernandez, ilvuole continuare a gettare le basi per il futuro. Il prossimosarà quello di Ismael Bennacer, faro assieme a Tonali del centrocampo di Stefano Pioli. L’algerino, che ha l’attuale contratto in scadenza nel 2024, sottoscriverà un nuovo accordo che lo legherà ai rossoneri per altri due anni, ovvero fino al 2026. Ildopo i casi Donnarumma, Calhanoglu e, probabilmente, Kessie non vuole più sbagliare. Chi ha voglia di continuare rimarrà e, di conseguenza, gli verrà proposta un’offerta adeguata. Maldini e Massara sicuramente si stanno dimostrando coerenti con le scelte prese in passato. Una volta chiuso ildi Bennacer, poi, sarà il turno del giocatore del momento: Rafael Leao. La crescita rossonera passa anche da ...

Advertising

AntoVitiello : ?? Il #Milan lavora con fiducia al rinnovo di #Leao, si tratta sulla base di 4 mln all'anno + bonus ed estensione co… - AntoVitiello : ?? Ottima partita contro la Samp per Ismael #Bennacer, uno dei migliori in campo. L'algerino è prossimo al rinnovo c… - AntoVitiello : Rinnovo importantissimo, blindato uno dei giocatori più forti della squadra. Segnale per chi tentenna: chi vuole re… - BomberYellow46 : RT @86_longo: ?? Su Leao resta il grande ottimismo del #Milan sul rinnovo: le parti non sono lontane e si conta di chiudere a stretto giro d… - gilnar76 : #Milan Puma, si tratta il rinnovo: altri brand interessati ai rossoneri #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -