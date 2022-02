Milan più forte anche senza Ibrahimovic: che differenza di media-punti (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Milan viaggia a meraviglia anche e soprattutto senza Zlatan Ibrahimovic. media-punti raddoppiata quando lo svedese è assente dal campo Leggi su pianetamilan (Di martedì 15 febbraio 2022) Ilviaggia a meravigliae soprattuttoZlatanraddoppiata quando lo svedese è assente dal campo

Advertising

angelomangiante : Dopo Theo prossimi due a rinnovare sono Leao e Bennacer che prende 1,5 netti a stagione. Quando arrivò gli agenti c… - AntoVitiello : #Milan, trattativa avanzata con #Wefox Italia come nuovo sponsor. Wefox, fondata a Berlino nel 2015, è una delle pi… - AntoVitiello : Rinnovo importantissimo, blindato uno dei giocatori più forti della squadra. Segnale per chi tentenna: chi vuole re… - Manuelsson1 : RT @_schiaffino__: Il discorso é semplice: ad oggi nessuno al mondo può fare meglio di Maignan al Milan semplicemente perché fin'ora non ha… - GiovanniGaiani : @l_riottoso Da interista se vogliamo fare proprio i pignoli c'è una differenza tra più forti e migliori. L'Inter è… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan più Donnarumma irrita ancora il Milan e manda un messaggio a Buffon ...al PSG e io ero al Milan, Gigi mi parlava di questa squadra. Lo ha fatto sempre nel migliore dei modi. Mi spiegava la sua storia, di come era la città e tutto questo mi ha reso la scelta ancor più ...

Inter e Milan, fate molta attenzione: perché adesso il Napoli è davvero in corsa per lo scudetto E ne potrebbe trarre beneficio anche il Napoli, attualmente a ridosso delle due, perché riteniamo la squadra di Spalletti competitiva al pari dell'Inter e con qualcosa in più del Milan, soprattutto ...

Inter, Milan, Napoli, Sconcerti: i nerazzurri non sono più favoriti Corriere della Sera ...al PSG e io ero al, Gigi mi parlava di questa squadra. Lo ha fatto sempre nel migliore dei modi. Mi spiegava la sua storia, di come era la città e tutto questo mi ha reso la scelta ancor...E ne potrebbe trarre beneficio anche il Napoli, attualmente a ridosso delle due, perché riteniamo la squadra di Spalletti competitiva al pari dell'Inter e con qualcosa indel, soprattutto ...