Mike Maignan è un portiere da Milan (Di martedì 15 febbraio 2022) «Ha la testa per fare il portiere… Ha la testa per fare il portiere da Milan», così Sandro Tonali ha benedetto Mike Maignan dopo la partita con la Sampdoria, in cui con un lancio di 60 metri che sembrava disegnato ha servito l’assist per il gol vittoria di Leao, il primo per un portiere del Milan in Serie A dal 2006. Ed era questo il dubbio principale che aveva accompagnato l’arrivo di Maignan dal Lille: in un ruolo che non ha reti di salvataggio e in una squadra che aveva fatto grande affidamento sulle doti eccezionali del suo predecessore per riconquistarsi un posto al sole dopo anni di buio, cosa sarebbe successo se la società avesse sbagliato la scelta? Se avesse scelto solo un portiere “normale”, non “da Milan”? ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 15 febbraio 2022) «Ha la testa per fare il… Ha la testa per fare ilda», così Sandro Tonali ha benedettodopo la partita con la Sampdoria, in cui con un lancio di 60 metri che sembrava disegnato ha servito l’assist per il gol vittoria di Leao, il primo per undelin Serie A dal 2006. Ed era questo il dubbio principale che aveva accompagnato l’arrivo didal Lille: in un ruolo che non ha reti di salvataggio e in una squadra che aveva fatto grande affidamento sulle doti eccezionali del suo predecessore per riconquistarsi un posto al sole dopo anni di buio, cosa sarebbe successo se la società avesse sbagliato la scelta? Se avesse scelto solo un“normale”, non “da”? ...

Advertising

CB_Ignoranza : Anche assist man ormai, allora fai tutto te Mike. #Maignan #Milan - OptaPaolo : 2006- Prima del passaggio vincente di Mike Maignan di oggi, era dal 2006 che un portiere del Milan non forniva un a… - serieB123 : Mike Maignan, Milan e il lancio per il gol di Leao: droni, app, dati statistici, una «giocata codificata», cosa c’è… - VincePastore : Mike #Maignan, Rafael #Leao e i loro antenati. 29 novembre 1992: ancora una volta ne è vittima la Sampdoria 'sull… - sportli26181512 : Le pagelle di Maignan: non ha nulla da fare in porta e si inventa assistman: Non solo grandi parate, Mike Maignan c… -