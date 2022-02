LIVE Sci alpino, Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: si parte, temperatura -21°! (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI parteNZA DELLA Discesa FEMMINILE IL MEDAGLIERE DI PECHINO 2022 4.23 Ci siamo, gli apripista sono in pista. Fa freddissimo. -21° la temperatura dell’aria… 4.15 Distorsione del ginocchio sinistro con una lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea. Fu questa la diagnosi che dovette ingoiare Sofia Goggia dopo la caduta nel superG di Cortina. Era il 23 gennaio, appena poco più di tre settimane fa: è un miracolo che non solo sia al cancelletto di partenza, ma anche che coltivi ambizioni di medaglia. 4.11 Se il vento andrà calando progressivamente, i pettorali più alti potrebbero essere avvantaggiati. 4.09 La visibilità è buona. Il ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DINZA DELLAFEMMINILE IL MEDAGLIERE DI PECHINO4.23 Ci siamo, gli apripista sono in pista. Fa freddissimo. -21° ladell’aria… 4.15 Distorsione del ginocchio sinistro con una lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea. Fu questa la diagnosi che dovette ingoiare Sofia Goggia dopo la caduta nel superG di Cortina. Era il 23 gennaio, appena poco più di tre settimane fa: è un miracolo che non solo sia al cancelletto dinza, ma anche che coltivi ambizioni di medaglia. 4.11 Se il vento andrà calando progressivamente, i pettorali più alti potrebbero essere avvantaggiati. 4.09 La visibilità è buona. Il ...

