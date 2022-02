LIVE Combinata nordica, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: doppietta norvegese con Graabak davanti a Oftebro, delusione Riiber! (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 Secondo oro olimpico in carriera per Joergen Graabak, autore di una rimonta molto simile a quella messa in scena da Geiger una settimana fa. Beffato nel finale anche il tedesco Manuel Faisst, quarto a soli 3? dal leader! 11.58 INCREDIBILE!!!!! doppietta NORVEGIA!!!! FINALE ASSURDO! Graabak vince l’oro in volata davanti ad Oftebro e Watabe, raggiunto dai norvegesi proprio nel finale! 11.56 Akito Watabe prova l’attacco in salita, ma Faisst e Lamparter rispondono! Attenzione però al possibile rientro di Graabak!! 11.55 Si stacca Riiber!!! Niente medaglia per il fenomeno norvegese! Lamparter, Akito Watabe e Faisst sognano il podio adesso! 11.54 Lamparter capisce la situazione ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.00 Secondo oro olimpico in carriera per Joergen, autore di una rimonta molto simile a quella messa in scena da Geiger una settimana fa. Beffato nel finale anche il tedesco Manuel Faisst, quarto a soli 3? dal leader! 11.58 INCREDIBILE!!!!!NORVEGIA!!!! FINALE ASSURDO!vince l’oro in volataade Watabe, raggiunto dai norvegesi proprio nel finale! 11.56 Akito Watabe prova l’attacco in salita, ma Faisst e Lamparter rispondono! Attenzione però al possibile rientro di!! 11.55 Si stacca!! Niente medaglia per il fenomeno! Lamparter, Akito Watabe e Faisst sognano il podio adesso! 11.54 Lamparter capisce la situazione ...

