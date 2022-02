Le piattaforme che danno una svolta al turismo digitale, l’app Park4Night | VIAGGIARE INFORMATICI (Di martedì 15 febbraio 2022) Ci sono delle comunità che si sono rapidamente trasformate in community, con l’evoluzione del turismo digitale. Una di queste, sicuramente, è quella dei camperisti. La loro utenza è davvero unica nel panorama dei viaggi: hanno esigenze ben precise, hanno rituali – quasi -, hanno degli schemi molto precisi per combinare la loro esperienza di viaggio con la sostenibilità ambientale. Per questo è fondamentale parlare con chi conosce bene le necessità di questa comunità di viaggiatori. Federica Miceli, viaggiatrice e nomade digitale, ha attraversato l’Italia e gli altri Paesi d’Europa con il suo van. Ne sono venuti fuori dei meravigliosi resoconti, perfettamente documentati sul suo blog fedemiceli.it e sui suoi canali social, coloratissimi e variopinti. Gabriella Korchmaros ha chiesto, per Giornalettismo, notizie su una applicazione che ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 15 febbraio 2022) Ci sono delle comunità che si sono rapidamente trasformate in community, con l’evoluzione del. Una di queste, sicuramente, è quella dei camperisti. La loro utenza è davvero unica nel panorama dei viaggi: hanno esigenze ben precise, hanno rituali – quasi -, hanno degli schemi molto precisi per combinare la loro esperienza di viaggio con la sostenibilità ambientale. Per questo è fondamentale parlare con chi conosce bene le necessità di questa comunità di viaggiatori. Federica Miceli, viaggiatrice e nomade, ha attraversato l’Italia e gli altri Paesi d’Europa con il suo van. Ne sono venuti fuori dei meravigliosi resoconti, perfettamente documentati sul suo blog fedemiceli.it e sui suoi canali social, coloratissimi e variopinti. Gabriella Korchmaros ha chiesto, per Giornalettismo, notizie su una applicazione che ...

Advertising

IlContiAndrea : Blanco e Mahmood vincitori a #Sanremo2022 e anche sui social. Tra gli artisti che hanno meglio utilizzato i social… - lucio22673283 : In Cina la censura ha colpito anche Friends - SignorAldo : RT @archivetro: Apprendimento e attività di formazione si sono spostate online, sia in ambito scolastico, lavorativo che professionale, tra… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Nelle Filippine si gioca online per guadagnare criptovalute Filippine, il su… - jkscenl : ngl solamente ora sto apprezzando che queste stiano su fab e non su altre piattaforme perché almeno qui è l’app che… -