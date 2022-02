La lista di ristoranti e bar no Green pass a Roma: «La multa non la pago e faccio ricorso» (Di martedì 15 febbraio 2022) A Roma c’è una lista di ristoranti e bar No Green pass. Organizzati in una rete e con mappe interattive per localizzarli. L’edizione Romana di Repubblica fa sapere che le mappe con i ristoranti accessibili per chi rifiuta vaccino e certificato si trovano su due siti, Animap e Umap, e su un gruppo Telegram super popolare che si chiama “Esercenti no Green pass”, nato ad agosto dello scorso anno. Ma, come ha documentato Open, è da maggio che gira la lista dei professionisti che hanno registrato la propria attività tra quelle che «non intendono escludere nessuno, e che permettono a tutti un libero accesso ai propri prodotti e servizi», definendo l’introduzione del Green pass una forma di ... Leggi su open.online (Di martedì 15 febbraio 2022) Ac’è unadie bar No. Organizzati in una rete e con mappe interattive per localizzarli. L’edizionena di Repubblica fa sapere che le mappe con iaccessibili per chi rifiuta vaccino e certificato si trovano su due siti, Animap e Umap, e su un gruppo Telegram super popolare che si chiama “Esercenti no”, nato ad agosto dello scorso anno. Ma, come ha documentato Open, è da maggio che gira ladei professionisti che hanno registrato la propria attività tra quelle che «non intendono escludere nessuno, e che permettono a tutti un libero accesso ai propri prodotti e servizi», definendo l’introduzione deluna forma di ...

