La classe terza S e la tutor Trabucchi (Di martedì 15 febbraio 2022) I cronisti in classe sono gli studenti della classe 3 S della Secondaria di I grado Giacomo Puccini di San Martino in Freddana ( Pescaglia): Alessio Battistoni, Sofia Battistoni, Chiara Bertozzi, ... Leggi su lanazione (Di martedì 15 febbraio 2022) I cronisti insono gli studenti della3 S della Secondaria di I grado Giacomo Puccini di San Martino in Freddana ( Pescaglia): Alessio Battistoni, Sofia Battistoni, Chiara Bertozzi, ...

Advertising

ACiavattella : @petunianelsole Ieri, mio nipote 16 anni, è rimasto incastrato in un limbo legislativo. Casi in classe da far scatt… - ScaratiElia : @FabRavezzani @LucaMarelli72 Non sono giustifucabili. Lui rappresenta la classe dirigente di un club di serie A, no… - youremyellow : ho trovato su ig il fregnone di terza che sta affianco a classe mia - _alyxlifegoeson : mio fratello piccolo ( terza elementare) ha fatto un biglietto di san valentino per una sua compagna di classe pian… - agostinomela : Mia figlia in terza liceo scientifico finisce il primo quadrimestre da prima della classe. Dieci in italiano e in s… -