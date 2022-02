Invio gas in Ue: accordo tra von der Leyen e Giappone (Di martedì 15 febbraio 2022) Invio gas in Ue da parte del Giappone. E’ l’accordo al termine del colloquio telefonico tra Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea e il premier Giapponese Kishida Fumio. Durante il quale i due leader hanno concordato tra l’altro, di coordinare da vicino gli sforzi per allentare le tensioni sull’Ucraina. Invio gas in Ue: qual Leggi su periodicodaily (Di martedì 15 febbraio 2022)gas in Ue da parte del. E’ l’al termine del colloquio telefonico tra Ursula von der, presidente della Commissione Europea e il premierse Kishida Fumio. Durante il quale i due leader hanno concordato tra l’altro, di coordinare da vicino gli sforzi per allentare le tensioni sull’Ucraina.gas in Ue: qual

