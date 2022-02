Gli ascolti del lunedì: Màkari batte il GF VIP 6 per un soffio (Di martedì 15 febbraio 2022) Tutti lo criticano ma gli ascolti restano sempre stabili e non si scende sotto la media del 20% di share con oltre 3 milioni di spettatori. Il Grande Fratello VIP 6 che è diventato in realtà l’Alex Belli VIP, piace a una fetta di pubblico che non e può più fare a meno. Nello scontro per gli ascolti del 14 febbraio 2022, nella sera degli innamorati, la vittoria va alla fiction di Rai 1 Màkari che sfiora i 5 milioni di spettatori, anche se in calo rispetto alla puntata di lunedì scorso. Il GF VIP invece, cresce leggermente nella serata del 14 febbraio, portandosi a una media di 3,4 milioni di spettatori. La cosa pazzesca è che da ben 5 mesi stiamo parlando e osservando le stesse identiche dinamiche, eppure il programma va avanti e a un mese dalla finale, tiene ancora botta. Sempre interessanti i racconti che vedono ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 15 febbraio 2022) Tutti lo criticano ma glirestano sempre stabili e non si scende sotto la media del 20% di share con oltre 3 milioni di spettatori. Il Grande Fratello VIP 6 che è diventato in realtà l’Alex Belli VIP, piace a una fetta di pubblico che non e può più fare a meno. Nello scontro per glidel 14 febbraio 2022, nella sera degli innamorati, la vittoria va alla fiction di Rai 1che sfiora i 5 milioni di spettatori, anche se in calo rispetto alla puntata discorso. Il GF VIP invece, cresce leggermente nella serata del 14 febbraio, portandosi a una media di 3,4 milioni di spettatori. La cosa pazzesca è che da ben 5 mesi stiamo parlando e osservando le stesse identiche dinamiche, eppure il programma va avanti e a un mese dalla finale, tiene ancora botta. Sempre interessanti i racconti che vedono ...

