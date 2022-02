Gf Vip | le parole di fuoco di Nathaly Caldonazzo al suo ex La reazione di Signorini stupisce

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, l’ex moglie di Andrea Ippoliti si scaglia contro Nathaly Caldonazzo: il suo sfogo Nella puntata di ieri… - L_AdeleShasa : 1 vero fan/fandom è chi/cosa/quando del proprio Vip/Fav da supportare/seguire ci si fa guidare/consigliare dall'asc… - Novella_2000 : Confronto infuocato tra Nathaly e l'ex Andrea Ippoliti: volano parole pesanti e accuse gravissime #gfvip - giustounpelo3 : @mad__max__mad sì e no, c'è la puntata sulle case 'vip' e spacciandosi, a parole, per fidanzati e conviventi devono… - Alis44432453 : Come sempre parole perfette #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Vip parole

ravennanotizie.it

... "Stefano De Martino? Sensuale e infedele"/ "Penso che mi abbia tradito" Belen, nel commentare le dinamiche del Grande Fratello, non ha fatto il nome di nessun concorrente, ma le sue...Ledi Sonia, la risposta di Lorenzo non tarda ad arrivare Una volta visto il post di Amoruso,... sei talmente tanto poco attenta alle dinamiche del GFche commenti cose di cui non ne sei ...In un confessionale, infatti, Nathaly Caldonazzo ha criticato duramente Soleil per via della relazione intrecciata al GF Vip con Alex Belli, sposato da pochi mesi con Delia Duran. Secondo la ...Gf Vip 6, l’ex moglie di Andrea Ippoliti si scaglia contro Nathaly Caldonazzo: il suo sfogo. Nella puntata di ieri la showgirl si è confrontata (controvoglia) con il suo ex, al quale non aveva ...