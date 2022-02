Drusilla Foer, il dramma della tragica scomparsa: “Non c’è più” (Di martedì 15 febbraio 2022) Drusilla Foer parla della scomparsa di suo marito. Ecco cosa ha detto nel dettaglio a Verissimo da Silvia Toffanin. Drusilla Foer è una attrice e presentatrice che ha incantato tutti sul palco dell’Ariston quest’anno. Infatti, Amadeus, il conduttore di questa edizione del Festival di Sanremo, l’ha scelta per affiancarlo per una serata e il pubblico da casa è rimasto colpito dalla sua bravura. Drusilla Foer – Immagine presa dal profilo Instagram dell’attriceTuttavia, Foer aveva già un nutrito schieramento di followers sui social e alcuni la conoscevano anche da quando aveva partecipato a La repubblica delle donne, il programma in onda su Rete Quattro condotto da Piero Chiambretti. Di recente è stata intervistata da ... Leggi su topicnews (Di martedì 15 febbraio 2022)parladi suo marito. Ecco cosa ha detto nel dettaglio a Verissimo da Silvia Toffanin.è una attrice e presentatrice che ha incantato tutti sul palco dell’Ariston quest’anno. Infatti, Amadeus, il conduttore di questa edizione del Festival di Sanremo, l’ha scelta per affiancarlo per una serata e il pubblico da casa è rimasto colpito dalla sua bravura.– Immagine presa dal profilo Instagram dell’attriceTuttavia,aveva già un nutrito schieramento di followers sui social e alcuni la conoscevano anche da quando aveva partecipato a La repubblica delle donne, il programma in onda su Rete Quattro condotto da Piero Chiambretti. Di recente è stata intervistata da ...

