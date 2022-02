Discesa, storica doppietta azzurra: Goggia, miracolo d'argento. Nadia Delago di bronzo (Di martedì 15 febbraio 2022) E arriva un momento in cui il prestigio del metallo non fa differenza. Quel momento, per Sofia Goggia, è oggi. La campionessa azzurra vince la sua corsa contro il tempo e la sfortuna e, 23... Leggi su ilmattino (Di martedì 15 febbraio 2022) E arriva un momento in cui il prestigio del metallo non fa differenza. Quel momento, per Sofia, è oggi. La campionessavince la sua corsa contro il tempo e la sfortuna e, 23...

Advertising

RaiPlay : ???? TWO MEDAGLIE IS MEGLIO CHE ONE! ?? ?? ???? Giornata storica per lo sci italiano: Goggia è argento a #Beijing2022… - TgrRai : RT @TgrRaiAltoAdige: Giornata storica per le azzurre alle #Olimpiadi di Pechino. Sofia #Goggia compie il miracolo nella discesa libera al… - AngelaBez3 : RT @tempoweb: Argento dopo il dramma, impresa #Goggia a Pechino. Storica doppietta: per la #Delago è bronzo #pechino2022 #discesalibera #il… - CorriereUmbria : Olimpiadi, immensa Sofia Goggia: argento nella discesa. Bronzo per Nadia Delago #olimpiadi #goggia #delago #argento… - thebrightside0 : #sportgoodnews?? Storica doppietta rosa italiana nella discesa libera femminile delle Olimpiadi di #Pechino2022 ! C… -