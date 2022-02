Cyberpunk 2077 | annunciata l’uscita della versione per PS5 e Xbox Series X S

(Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo un anno daldiè stata ufficalmente annunciato l’arrivoper PS5 eX e Snon ha avuto un lancio radioso: le aspettative che si è trascinato dietro, alimentati dagli stessi sviluppatori, hanno portato con sé diverse controversie. Mentre all’inizio furono promessi degli aggiornamenti che avrebbero portato a giocare il titolo sulle nuove console, i fan che acquistarono il gioco alsono rimasti in un vero e proprio limbo, attendendo notizie riguardo questo upgrade mentre avevano tra le mani un gioco ancora non finito e decisamente poco ottimizzato. I mesi scorsi non hanno inoltre presentato alcun miglioramento in fatto di notizie positive, per ...

1.5, o next - gen se preferite, è finalmente arrivato dopo tante indiscrezioni susseguitesi negli ultimi mesi . CD Projekt RED l'ha annunciato nel suo live streaming su Twitch, iniziato ... Dopo un anno dall'uscita di Cyberpunk 2077 è stata ufficalmente annunciato l'arrivo della versione per PS5 e Xbox Series X e S Cyberpunk 2077 non ha avuto un lancio radioso: le aspettative che si è trascinato dietro, alimentati dagli stessi sviluppatori, hanno portato con sé diverse controversie. Non sono quindi mancati una serie di interventi esclusivi per la versione PC di Cyberpunk 2077, che tra le altre cose ha ricevuto la nuova e lungamente attesa Modalità Benchmark. Per eseguirlo basta ...