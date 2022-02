Bufera Mediaset, Silvia Toffanin a Striscia al posto di Iacchetti. “Ecco perché lo fanno fuori, non è per il covid”. Retroscena bomba (Di martedì 15 febbraio 2022) Silvia Toffanin è la nuova conduttrice di Striscia la notizia. La padrona di casa di Verissimo sarà alla guida del programma preserale di Canale 5 dal 21 al 28 febbraio. La compagna di Pier Silvio Berlusconi prenderà il posto di Enzo Iacchetti e sarà affiancata da Ezio Greggio. Come mai questo cambio della guardia inaspettato? Come ogni anno Iacchetti è impegnato con un tour teatrale e Antonio Ricci ha deciso di sostituirlo con Silvia Toffanin, per la prima volta alla guida di Striscia la notizia dopo anni trascorsi a Verissimo. Nei giorni scorsi Enzo è stato costretto a saltare qualche puntata anche per via della sua positiva al covid-19. LEGGI ANCHE—> Bufera Mediaset, ... Leggi su cityroma (Di martedì 15 febbraio 2022)è la nuova conduttrice dila notizia. La padrona di casa di Verissimo sarà alla guida del programma preserale di Canale 5 dal 21 al 28 febbraio. La compagna di Pier Silvio Berlusconi prenderà ildi Enzoe sarà affiancata da Ezio Greggio. Come mai questo cambio della guardia inaspettato? Come ogni annoè impegnato con un tour teatrale e Antonio Ricci ha deciso di sostituirlo con, per la prima volta alla guida dila notizia dopo anni trascorsi a Verissimo. Nei giorni scorsi Enzo è stato costretto a saltare qualche puntata anche per via della sua positiva al-19. LEGGI ANCHE—>, ...

Advertising

EmilyGio2 : Buon San Valentino - Giuseppinatatan : W l'amore???? - LorisGary3 : RT @LorisGary3: Mi chiedo cosa ci sia di male e scabroso in affermazioni come:'Ti amo';'Mi manchi';'Non ti dimentico';'Sei sempre nel mio c… - lillydessi : Marocco, 'Ti amo', 'Mi manchi': è bufera per una merendina di San Valentino - TGCOM - Hisham56194022 : Un proverbio marocchino dice che se sei in Marocco, non sorprenderti -