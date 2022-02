Borsa: Milano gira al rialzo (+1,2%), sprint Banco Bpm e Bper (Di martedì 15 febbraio 2022) gira in positivo Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi dopo un avvio in calo. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,29% a 26.754 punti spinto da Banco Bpm (+4,5%) dopo la raccomandazione 'overweight' ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022)in positivo Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi dopo un avvio in calo. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,29% a 26.754 punti spinto daBpm (+4,5%) dopo la raccomandazione 'overweight' ...

Agenzia_Ansa : Borsa: lunedì nero per i venti di guerra, l'Europa brucia 201 miliardi. Milano chiude in forte calo. Spread Btp-Bun… - fisco24_info : Borsa: Milano gira al rialzo (+1,2%), sprint Banco Bpm e Bper: Debutto brillante per Technoprobe, bene Pirelli, cau… - 24ORERadiocor : Borsa: Europa rimbalza su primi segnali de-escalation, +1% Milano - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… - CesareMontanari : #PNRR #Draghi #Spread170 #Borsa Milano -2,04 Campioni del mondo,campioni del mondo... - BJLiguria : Borsa: partenza in rosso per Milano, ma piazza affari inverte subito la rotta e sprinta - -