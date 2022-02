Biathlon, la Russia perde l’oro all’ultimo poligono: Latypov va in crisi – VIDEO (Di martedì 15 febbraio 2022) È successo davvero di tutto nella staffetta maschile di Biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Sembrava tutto fatto per l’oro della Russia (con Aleksandr Loginov, Maxim Tsvetkov, Said Karimulla Khalili ed Eduard Latypov), ma alla fine a trionfare è stata la Norvegia. Decisivo, in negativo, per i russi l’ultimo poligono (in piedi) di Eduard Latypov, disastroso, gettando alle ortiche il vantaggio di un minuto che nelle prime tre frazioni la Russia aveva accumulato sui rivali. D’altro canto, ne ha approfittato la Russia con una sessione di tiro perfetta di Vetle Sjaastad Christiansen (0+0), perfetto in piedi recuperando tutto il distacco su Latypov e portando poi a casa la medaglia d’oro; l’argento è invece andato alla ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) È successo davvero di tutto nella staffetta maschile diai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Sembrava tutto fatto perdella(con Aleksandr Loginov, Maxim Tsvetkov, Said Karimulla Khalili ed Eduard), ma alla fine a trionfare è stata la Norvegia. Decisivo, in negativo, per i russi l’ultimo(in piedi) di Eduard, disastroso, gettando alle ortiche il vantaggio di un minuto che nelle prime tre frazioni laaveva accumulato sui rivali. D’altro canto, ne ha approfittato lacon una sessione di tiro perfetta di Vetle Sjaastad Christiansen (0+0), perfetto in piedi recuperando tutto il distacco sue portando poi a casa la medaglia d’oro; l’argento è invece andato alla ...

FondoItalia : Biathlon, Olimpiadi Pechino 2022 - Staffetta maschile drammatica per la Russia, la Norvegia esplode per un oro insp… - nvpersie7 : RT @BiathlonAzzurro: La gara forse più avvincente disputatasi finora a #Beijing2022 si è appena conclusa. La staffetta maschile ha regalato… - BiathlonAzzurro : La gara forse più avvincente disputatasi finora a #Beijing2022 si è appena conclusa. La staffetta maschile ha regal… - nadirsalv33 : #Russia abbondantemente in testa, ultimo poligono fa 1/5 dopo 3 frazioni meravigliose e perde un oro praticamente s… - OA_Sport : #BIATHLON #Beijing2022 La Russia fa harakiri nell'ultimo poligono ed è bronzo, oro alla Norvegia di un grande Chris… -