Apologia di una Sardina (Di martedì 15 febbraio 2022) Mattia Santori, Sardina, rilascia un’intervista nella quale mostra una discreta cultura energetica, frutto delle ottime frequentazioni con il professor Clò e il suo centro studi. Mostra anche un inatteso coraggio non lisciando il pelo al gatto del populismo di cui le Sardine rappresentano una variante sui generis. Addirittura identifica l’inizio del declino energetico italiano con il referendum antinucleare del 1987. Risultato: “L’Italia non ha più voce in capitolo in ciò che riguarda la gestione, l’autonomia, la produzione del suo fabbisogno energetico”. Appoggia l’estrazione del gas nazionale e stigmatizza chi ha affossato questo settore, Salvini e Conte prima di tutto, anche se dimentica di citare il Pd, che certo non si è distinto. Sorpresa quindi. E tale deve essere stata anche per diversi suoi presunti “naturali” amici, che si aspettavano la solita sequenza ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 15 febbraio 2022) Mattia Santori,, rilascia un’intervista nella quale mostra una discreta cultura energetica, frutto delle ottime frequentazioni con il professor Clò e il suo centro studi. Mostra anche un inatteso coraggio non lisciando il pelo al gatto del populismo di cui le Sardine rappresentano una variante sui generis. Addirittura identifica l’inizio del declino energetico italiano con il referendum antinucleare del 1987. Risultato: “L’Italia non ha più voce in capitolo in ciò che riguarda la gestione, l’autonomia, la produzione del suo fabbisogno energetico”. Appoggia l’estrazione del gas nazionale e stigmatizza chi ha affossato questo settore, Salvini e Conte prima di tutto, anche se dimentica di citare il Pd, che certo non si è distinto. Sorpresa quindi. E tale deve essere stata anche per diversi suoi presunti “naturali” amici, che si aspettavano la solita sequenza ...

Ultime Notizie dalla rete : Apologia una Il Dio fallito? Un'altra pagina sulfurea della liberaldemocrazia italiana Una democrazia finora cullatasi nell'autocompiacimento della sua identità, rimasta invece confinata nella retorica e nell'apologia di regime, e nell'esaltazione della sua genesi, fondata su una ...

Raduno no vax a Roma: sequestrati cellulari all'imprenditore toscano Nicola Franzoni Ma già nel giugno 2020 Franzoni era stato denunciato per vilipendio e apologia del fascismo, proprio dopo una manifestazione a Roma del Fronte di Liberazione Popolare , una delle sigle a cui è ...

Brasile: apologia del nazismo, procura generale indaga su un deputato e un popolare conduttore Nova News Piccoli vincitori e un (grande) perdente Lo sfogo di Marco Tadé, dopo la deludente prova ai Giochi di Pechino nella prova di sci freestyle, si è tramutato in una sorta di inno al perdente, di elogio del wonderful loser, di apologia del raté.

Senato, Corrado: depostata Pdl su reato apologia criminalità organizzata Roma, 10 feb - "In commissione Giustizia" al Senato "è depositata, ma non è stata ancora calendarizzata, una mia proposta di legge che vorrebbe inserire nel codice penale il reato di istigazione e ...

