Alex Belli demolisce la moglie: “Salti da un letto all’altro, stai facendo una pessima figura” (Di martedì 15 febbraio 2022) L’attore è entrato al “GF Vip” come ospite Il confronto di fuoco con Delia: “Non ti riconosco più. Sei dentro Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 15 febbraio 2022) L’attore è entrato al “GF Vip” come ospite Il confronto di fuoco con Delia: “Non ti riconosco più. Sei dentro Perizona Magazine.

Advertising

GrandeFratello : Dayane ha conosciuto Alex Belli? Per lei è il tipo giusto per Soleil? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in… - trash_italiano : FRANCESCA CIPRIANI E ALEX BELLI A #CEPOSTAPERTE. IS THIS IL METAVERSO? - zazoomblog : Alex Belli demolisce la moglie: “Salti da un letto all’altro stai facendo una pessima figura” - #Belli #demolisce… - carlaoliva1926 : @VeraPrimavera7 Sonia ieri mi ha fatto morire (cosa che non credevo possibile) quando ha detto : non potrei mai stare con Alex Belli. - Elisa60388018 : RT @SpettegolaTV: Alex Belli e Soleil non si considerano. Quando esploderanno? Tutti in attesa dell'unica cosa vera #gfvip6 #GFvip #solex -