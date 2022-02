Al GF Vip amore a mille tra Alex Basciano e Sophie Codegoni: serata romantica e lettera d'amore (Di martedì 15 febbraio 2022) Ti leggo una lettera , farina del mio sacco. Mi vergogno". "Vorrei iniziare così, dando un titolo ... gossip.it Leggi su ildecoder (Di martedì 15 febbraio 2022) Ti leggo una, farina del mio sacco. Mi vergogno". "Vorrei iniziare così, dando un titolo ... gossip.it

Advertising

lamescolanza : Al GF Vip amore a mille tra Alex Basciano e Sophie Codegoni: serata romantica e lettera d’amore - Il Decoder - Daniela_Liotti : ALESSANDRO BASCIANO, LETTERA D’AMORE A SOPHIE PER SAN VALENTINO/ “Sei la mia vita”… - GScuccimarri : Don Alfonso non li supera, per lui rappresentano una sconfitta, non comprende che in un reality esistano sentimenti… - kayryder20 : RT @AntonellaColam4: @GrandeFratello Alex entra in casa del grande fratello vip per fare l’amore artistico con Delia e Soleil ????ridicolo st… - aidadafne : #grandefratello La storia di Clizia e di Paolo e' una delle più belle di tutte le edizioni del GF vip, altro che… -