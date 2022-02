Vittorio non ce l’ha fatta. Il malore in auto e il terribile impatto: è morto dopo il ricovero in ospedale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Una tragedia enorme si è consumata in Piemonte, nel comune di Barbania, in provincia di Torino. Vittorio Gambotto se n’è andato per sempre nella giornata di lunedì 14 febbraio, quindi a San Valentino, dopo aver lottato una notte intera in ospedale. Era infatti rimasto coinvolto in un incidente stradale a Perrero ed era stato trasportato in gravi condizioni nel nosocomio di Ciriè. Purtroppo le ferite si sono rivelate troppo serie e i medici non hanno potuto fare molto per salvargli la vita. Vittorio Gambotto aveva 63 anni ed era proprio originario del paese torinese. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo stava guidando la sua automobile quando non è stato più in grado di controllare il mezzo, forse perché colpito da un malore improvviso, e con la sua vettura è finito ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Una tragedia enorme si è consumata in Piemonte, nel comune di Barbania, in provincia di Torino.Gambotto se n’è andato per sempre nella giornata di lunedì 14 febbraio, quindi a San Valentino,aver lottato una notte intera in. Era infatti rimasto coinvolto in un incidente stradale a Perrero ed era stato trasportato in gravi condizioni nel nosocomio di Ciriè. Purtroppo le ferite si sono rivelate troppo serie e i medici non hanno potuto fare molto per salvargli la vita.Gambotto aveva 63 anni ed era proprio originario del paese torinese. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo stava guidando la suamobile quando non è stato più in grado di controllare il mezzo, forse perché colpito da unimprovviso, e con la sua vettura è finito ...

