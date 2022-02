Uomini e Donne, Fabio Colloricchio diventa papà, la compagna Violeta è incinta: ma chi è la donna? FOTO (Di lunedì 14 febbraio 2022) Fabio Colloricchio e la sua fidanzata Violeta Mangrinan aspettano il loro primo figlio! Leggi anche: Caterina Balivo si è separata dal marito Guido Maria Brera? In che rapporti sono? Tutta la verità Fabio Colloricchio diventa papà! Fabio Colloricchio ha confermato la gravidanza della sua fidanzata Violeta Mangrinan, attualmente al quarto mese. L’ex tronista di Uomini... Leggi su donnapop (Di lunedì 14 febbraio 2022)e la sua fidanzataMangrinan aspettano il loro primo figlio! Leggi anche: Caterina Balivo si è separata dal marito Guido Maria Brera? In che rapporti sono? Tutta la veritàha confermato la gravidanza della sua fidanzataMangrinan, attualmente al quarto mese. L’ex tronista di...

Advertising

DSantanche : La tratta di esseri umani è uno dei reati più disgustosi e a chiunque lo perpetri auguro i peggiori anni della loro… - lauraboldrini : Brava #EmmaMarrone, non sono gli uomini a decidere come possono vestirsi le donne! Ognuna deve sentirsi libera di… - robersperanza : Ogni giorno ci sono donne e uomini che si occupano di chi soffre. Sono i professionisti sanitari di tutto il mondo,… - LadyLau25624377 : RT @Giul_Granato: Francesco Fasolo si è ucciso dopo il licenziamento di #AirItaly. Un suicidio è atto complesso, non c'è mai causa unica.… - Coppia_WeD : Buon San Valentino a tutti gli innamorati in generale ?? donne uomini o chicchessia ! ???????????? #14Febbraio… -