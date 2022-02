Ucraina-Russia, Kiev informata: attacco russo 16 febbraio (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ci hanno detto che il 16 febbraio sarà il giorno dell’attacco”. E’ quanto ha detto in un video postato su Facebook il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel quale non cita la fonte dell’informazione sul giorno in cui avverrebbe l’attacco. “Noi faremo di quel giorno il giorno dell’unità. Stanno cercando di spaventarci citando ancora una volta una data per l’avvio di un’azione militare…non è la prima volta. Ma il nostro stato oggi è più forte che mai. Combattiamo per la pace e vogliamo risolvere tutte le questioni esclusivamente attraverso i negoziati”. Dopo il video su Facebook con un discorso alla nazione nel quale ha indicato la data di mercoledì come “il giorno dell’attacco” il suo portavoce ha detto che era “ironico”. E il portavoce del presidente, Sergii Nykyforov, ha chiarito ancora alla Nbc: “Il presidente si ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ci hanno detto che il 16sarà il giorno dell’”. E’ quanto ha detto in un video postato su Facebook il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel quale non cita la fonte dell’informazione sul giorno in cui avverrebbe l’. “Noi faremo di quel giorno il giorno dell’unità. Stanno cercando di spaventarci citando ancora una volta una data per l’avvio di un’azione militare…non è la prima volta. Ma il nostro stato oggi è più forte che mai. Combattiamo per la pace e vogliamo risolvere tutte le questioni esclusivamente attraverso i negoziati”. Dopo il video su Facebook con un discorso alla nazione nel quale ha indicato la data di mercoledì come “il giorno dell’” il suo portavoce ha detto che era “ironico”. E il portavoce del presidente, Sergii Nykyforov, ha chiarito ancora alla Nbc: “Il presidente si ...

