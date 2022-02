Ucraina, per Borse e Mercati guerra già iniziata: volano prezzi gas e petrolio (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sono ore decisive per una risoluzione pacifica e diplomatica delle tensioni tra Russia e Ucraina. Con 140mila soldati schierati sul confine orientale, Putin sarebbe pronto – secondo i media statunitensi – a sferrare l’attacco militare a Kiev nei prossimi giorni. Per scongiurare una guerra nel cuore dell’Europa, il primo ministro tedesco, Olaf Scholz, è volato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sono ore decisive per una risoluzione pacifica e diplomatica delle tensioni tra Russia e. Con 140mila soldati schierati sul confine orientale, Putin sarebbe pronto – secondo i media statunitensi – a sferrare l’attacco militare a Kiev nei prossimi giorni. Per scongiurare unanel cuore dell’Europa, il primo ministro tedesco, Olaf Scholz, è volato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Pontifex_it : Le notizie che giungono dall’Ucraina sono molto preoccupanti. Affido all’intercessione della Vergine Maria e alla c… - DSantanche : Dicevano: #tap inutile, dannosa, è ennesimo ricco pasto per speculatori. Spiegavano che fabbisogno #gas in Europa s… - PaoloGentiloni : #Ucraina significa “sul limite”. Ecco, quel limite non va superato. Negoziare, parlarsi, lavorare per ridurre le te… - mattiadiberti : RT @davcarretta: Continuo a leggere di gente che dice che noi vogliamo fare guerra alla Russia. No. È la Russia che vuole fare guerra all… - sangiulianoroma : RT @CaritasRoma: Appello per la pace in Ucraina La lettera dei vescovi italiani -