Ucraina | Lavrov a Putin | «Chance di accordo con l’Occidente»

Agenzia_Ansa : Ci sono 'chance' di trovare un accordo con l'Occidente sull'Ucraina: lo ha detto il ministro degli Esteri russo Ser… - repubblica : Crisi ucraina, telefonata di oltre un'ora tra Biden e Putin. Il ministro degli Esteri russo Lavrov: 'Non ci sara' i… - petergomezblog : Ucraina, Lavrov a Putin: “Chance di trovare accordo con l’Occidente”. Scholz vede Zelensky: “Per Mosca conseguenze… - giuliog : RT @romatoday: Cosa ha detto Putin sull'espansione a est della Nato - PalermoToday : Cosa ha detto Putin sull'espansione a est della Nato -

... un impegno dell'"formalizzato in qualche modo" a non perseguire l'adesione alla Nato "... Non è un caso forse, se proprio oggi, il ministro degli Esteri russo Sergeiapre a un accordo ...... citato dalla Tass, in un incontro con il ministro degli Esteri Sergheisulle controrisposte ... inclusa l'". Ore 13.40 La Duma russa vota sul riconoscimento delle Repubbliche del Donbass ...Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov apre uno spiraglio nella crisi ucraina. Ha detto infatti a al presidente russo Vladimir Putin che ci sono "chance" di trovare un accordo con l'Occidente".è andata a Mosca a dire alla Russia che deve rispettare la sovranità dell’Ucraina e ritirare le truppe dai confini. Non è stato un gran successo, visto che il ministro degli Esteri russo Lavrov, che è ...