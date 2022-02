Studenti in agitazione | sei istituti occupati tra Torino e Milano

Advertising

TV7Benevento : Scuola: studenti in agitazione, 6 istituti occupati tra Torino e Milano - - quotidianopiem : Prosegue la protesta degli studenti, sono 17 le scuole in agitazione a Torino - QdSit : Gli studenti italiani, ormai da diversi giorni, sono in stato di mobilitazione e d’agitazione. ... #anief #anp… - discoradioIT : ??Proteste degli #studenti: a #Milano occupato anche il liceo scientifico Vittorio Veneto. Prosegue l’agitazione al… -

Ultime Notizie dalla rete : Studenti agitazione

Quotidiano Piemontese

Sono 17 le scuole superiori torinesi occupate o comunque in. Si sono aggiunti questa mattina agliche protestano per la sicurezza nell'alternanza scuola - lavoro e per il ritorno degli scritti all'esame di maturità anche i compagni di altre ...È una settimana positiva per gli, ma anche per chi ha fatto richieste in passato. È un ... C'èper colpa delle troppe cose che dovete gestire in questo periodo. I collaboratori nati ...Roma, 14 feb. (Adnkronos) – Studenti in agitazione nelle principali città della Capitale. Occupate altre sei scuole a Torino e due a Milano. Sale dunque a 23 il numero totale degli Istituti occupati ...Lo stato di agitazione di tutto il personale docente e ausiliario delle scuole dell'infanzia. E' la presa di posizione dei sindacati Cgil, Cisl e Uil, contro la delibera della Commissione ...