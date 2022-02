Respinto il ricorso nerazzurro | Bologna - Inter si giocherà

Advertising

RaiSport : #Pechino2022 - Pattinaggio di Figura - #Kamila Valieva domani sarà in pista nel programma corto. Il CAS: 'Sospende… - internewsit : UFFICIALE - Bologna-Inter, ricorso respinto: si deve giocare - - InterFanTV : Respinto il ricorso dell'#Inter su #BolognaInter. La società nerazzurra potrebbe ricorrere al Collegio di Garanzia… - CorSport : #UdineseSalernitana si gioca. #Inter , ricorso respinto ?? - furgeTX : RT @FrancescoOrdine: La caf della della Federcalcio ha respinto il ricorso dell’Inter (la partita col Bologna si giocherà nella data stabil… -

Ultime Notizie dalla rete : Respinto ricorso

La Gazzetta dello Sport

ilpresentato dall'Inter contro la decisione di far giocare la partita contro il Bologna, non disputata a gennaio per il provvedimento delle autorità sanitarie che bloccarono i ...ildell'Inter che chiedeva il 3 - 0 a tavolino per la mancata disputa della gara con il Bologna, prevista al Dall'Ara il 6 gennaio. La Corte sportiva d'appello, secondo grado di ...La Corte d’Appello della Figc ha respinto il ricorso dell’Inter contro il mancato 3-0 a tavolino nel match con il Bologna mai giocato al Dall’Ara perché il club felsineo era in quarantena su ...La Corte Sportiva d'Appello della Figc ha accolto il ricorso proposto dalla Salernitana contro lo 0-3 a tavolino ed il -1 in classifica per la gara contro l'Udinese. Annullate, quindi, le sanzioni che ...