Regione Puglia, concorso: 65830 partecipanti per 306 posti Categoria C (Di lunedì 14 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Chiuso il termine per la presentazione delle domande al concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 306 unità di Categoria C per vari profili professionali. Ed è boom di candidati: saranno infatti 65.830 a partecipare a questa opportunità. "Abbiamo fatto un lavoro certosino e di squadra che porterà all'assunzione di nuove figure professionali necessarie per rinnovare e modernizzare la macchina amministrativa anche in ambiti complessi, dando al contempo speranze a tanti giovani in cerca di un'occupazione di valore a tempo indeterminato in un momento difficile per il Paese e offrendo a molti di loro la possibilità di rientrare dall'estero e dalle Regioni del Nord Italia", afferma l'Assessore regionale al Personale, Gianni Stea.

