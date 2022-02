“Non l’ha mai vista nemmeno su Zoom”: incredibile retroscena sulla Regina e sulla sua nipotina (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Regina non ha ancora mai visto dal vivo la sua pronipote Lilibet Diana, secondogenita di Meghan e Harry. Tuttavia, stando a quanto riportato dal Daily Star, pare che la sovrana non abbia mai potuto conoscere la piccola nemmeno via web a causa delle questioni relative alla sicurezza online che riguardano suo nipote, il principe Harry, e sua moglie Meghan. Come noto, Lilibet Diana è venuta al mondo nel giugno dello scorso anno, ma Meghan e Harry non hanno mai visitato pubblicamente il Regno Unito da marzo 2020 in poi, ovvero da quando hanno deciso di lasciare i loro ruoli reali e trasferirsi in California, diventando finanziariamente indipendenti dalla “Firm”. LEGGI ANCHE => Meghan e Harry, anche il battesimo di Lilibet Diana è un “mistero”: ecco cosa sappiamo di preciso Il Giubileo di platino di Elisabetta II sembrava essere ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Lanon ha ancora mai visto dal vivo la sua pronipote Lilibet Diana, secondogenita di Meghan e Harry. Tuttavia, stando a quanto riportato dal Daily Star, pare che la sovrana non abbia mai potuto conoscere la piccolavia web a causa delle questioni relative alla sicurezza online che riguardano suo nipote, il principe Harry, e sua moglie Meghan. Come noto, Lilibet Diana è venuta al mondo nel giugno dello scorso anno, ma Meghan e Harry non hanno mai visitato pubblicamente il Regno Unito da marzo 2020 in poi, ovvero da quando hanno deciso di lasciare i loro ruoli reali e trasferirsi in California, diventando finanziariamente indipendenti dalla “Firm”. LEGGI ANCHE => Meghan e Harry, anche il battesimo di Lilibet Diana è un “mistero”: ecco cosa sappiamo di preciso Il Giubileo di platino di Elisabetta II sembrava essere ...

