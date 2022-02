No Green pass a Roma, l’assalto a piazza Venezia è un flop: pochi manifestanti, relegati in un’aiuola – La diretta video (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nuova giornata di proteste No vax e No Green pass alla vigilia dell’applicazione dell’obbligo di vaccino per tutti gli ultra cinquantenni nei luoghi di lavoro. Ma a fine mattinata, la tensione a Roma è già piuttosto bassa: il presunto blitz per “assaltare” il milite ignoto, che doveva svolgersi questa mattina, 14 febbraio, si è risolto in un nulla di fatto con circa 150 persone assiepate nell’aiuola di piazza San Marco, a ridosso di piazza Venezia. E anche per il pomeriggio la questura capitolina fa sapere di non essere particolarmente preoccupata per l’appuntamento fissato per le 14 al Circo Massimo. La manifestazione Dalle 10 di oggi, nella Capitale si sono radunate alcune decine di persone per manifestare contro le misure imposte dal governo Draghi nella lotta contro il ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nuova giornata di proteste No vax e Noalla vigilia dell’applicazione dell’obbligo di vaccino per tutti gli ultra cinquantenni nei luoghi di lavoro. Ma a fine mattinata, la tensione aè già piuttosto bassa: il presunto blitz per “assaltare” il milite ignoto, che doveva svolgersi questa mattina, 14 febbraio, si è risolto in un nulla di fatto con circa 150 persone assiepate nell’aiuola diSan Marco, a ridosso di. E anche per il pomeriggio la questura capitolina fa sapere di non essere particolarmente preoccupata per l’appuntamento fissato per le 14 al Circo Massimo. La manifestazione Dalle 10 di oggi, nella Capitale si sono radunate alcune decine di persone per manifestare contro le misure imposte dal governo Draghi nella lotta contro il ...

borghi_claudio : Non solo green pass. Questa settimana si saprà anche se ci sarà il via libera ai #referendumgiustizia e potrebbe essere un terremoto. - stanzaselvaggia : Non chiedevano il green pass e se ne vantavano, entrano a fare dei controlli e trovano 5 dipendenti su 10 non in re… - ladyonorato : “L’obbligo v4cc11nale è illegittimo perché non c’è sicurezza sugli effetti di ciò che si somministra”: analisi del… - esseasterisco : @AlessaV81 @Marteena84 Scusi, ma chiedere il green pass non è una libera scelta, è un obbligo di legge, e mi pare g… - annadelbello1 : RT @valy_s: Una persona che ha preso QUATTROMILA VOTI a #Potenza sta decidendo sulla VITA, le LIBERTÀ, il LAVORO di 60MLN di persone. Ormai… -