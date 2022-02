Nasce in overdose, neonata ricoverata ad Agrigento (Di lunedì 14 febbraio 2022) Agrigento – Una neonata di Licata, risultata essere in overdose da cocaina e cannabionoidi, è stata trasferita dall’ospedale San Giacomo d’Altopasso della città del Faro al San Giovanni di Dio di Agrigento. La madre – stando a quanto emerge – è una tossicodipendente e il trasferimento è stato effettuato “per complicazioni in seguito al parto”. E’ accaduto tutto nella notte fra sabato e domenica. Avviata un’indagine. Appena un paio di settimane fa una bimba di un anno e mezzo agrigentina venne ricoverata al “Di Cristina di Palermo dopo aver ingerito della droga. I genitori, di 26 e 36 anni, residenti a Porto Empedocle vennero denunciati dai carabinieri per lesioni colpose. (Fonte e foto Ansa) Messina, ultimo giorno da sindaco per Cateno De Luca San Valentino d’arte contemporanea con Enzo ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 14 febbraio 2022)– Unadi Licata, risultata essere inda cocaina e cannabionoidi, è stata trasferita dall’ospedale San Giacomo d’Altopasso della città del Faro al San Giovanni di Dio di. La madre – stando a quanto emerge – è una tossicodipendente e il trasferimento è stato effettuato “per complicazioni in seguito al parto”. E’ accaduto tutto nella notte fra sabato e domenica. Avviata un’indagine. Appena un paio di settimane fa una bimba di un anno e mezzo agrigentina venneal “Di Cristina di Palermo dopo aver ingerito della droga. I genitori, di 26 e 36 anni, residenti a Porto Empedocle vennero denunciati dai carabinieri per lesioni colpose. (Fonte e foto Ansa) Messina, ultimo giorno da sindaco per Cateno De Luca San Valentino d’arte contemporanea con Enzo ...

