Muore travolto da un treno (Di lunedì 14 febbraio 2022) Una persona è morta investita da un treno regionale tra le stazioni di Grosseto e Montepescali poco prima delle 7 di ieri. Si tratterebbe di un gesto volontario. "La circolazione " spiegano da Rfi " è ... Leggi su lanazione (Di lunedì 14 febbraio 2022) Una persona è morta investita da unregionale tra le stazioni di Grosseto e Montepescali poco prima delle 7 di ieri. Si tratterebbe di un gesto volontario. "La circolazione " spiegano da Rfi " è ...

Advertising

TuttoSuMilano : Trezzano sul Naviglio, travolto in monopattino da una moto: 39enne muore davanti alla fidanzata - corrmezzogiorno : #Napoli Marcello Panariello, 22 anni, muore travolto da un’auto pirata Si costituiscono... - Profilo3Marco : RT @Corriere: Travolto da una moto muore in monopattino davanti alla fidanzata con l’auto in panne - angiuoniluigi : RT @Corriere: Travolto da una moto muore in monopattino davanti alla fidanzata con l’auto in panne - TerrinoniL : Travolto da una moto muore in monopattino davanti alla fidanzata con l’auto in panne -

Ultime Notizie dalla rete : Muore travolto Muore travolto da un treno Una persona è morta investita da un treno regionale tra le stazioni di Grosseto e Montepescali poco prima delle 7 di ieri. Si tratterebbe di un gesto volontario. "La circolazione " spiegano da Rfi " è ...

Marcello Panariello, 22 anni, muore travolto da un'auto pirata. Dopo un giorno si costituiscono in due Marcello Panariello aveva 22 anni, una compagna giovane come lui. E due figli piccoli. Marcello è morto, travolto da un Suv, mentre era alla guida del suo scooter, venerdì scorso in via Lo Porto a Scafati. Con lui al momento dell'incidente c'era un amico di infanzia, Sergio di 19 anni, che adesso lotta ...

Trezzano sul Naviglio, travolto in monopattino da una moto: 39enne muore davanti alla fidanzata Corriere Milano Investito da una moto mentre attraversa la strada in monopattino: muore davanti agli occhi della fidanzata Non è al momento chiaro se avesse anche il casco. Secondo le prime informazioni, il 39enne – appena vista la fidanzata – ha svoltato all'improvviso ed è stato travolto dalla moto. Sarebbe stato ...

Muore travolto da un treno Una persona è morta investita da un treno regionale tra le stazioni di Grosseto e Montepescali poco prima delle 7 di ieri. Si tratterebbe di un gesto volontario. "La circolazione – spiegano da Rfi – è ...

Una persona è morta investita da un treno regionale tra le stazioni di Grosseto e Montepescali poco prima delle 7 di ieri. Si tratterebbe di un gesto volontario. "La circolazione " spiegano da Rfi " è ...Marcello Panariello aveva 22 anni, una compagna giovane come lui. E due figli piccoli. Marcello è morto,da un Suv, mentre era alla guida del suo scooter, venerdì scorso in via Lo Porto a Scafati. Con lui al momento dell'incidente c'era un amico di infanzia, Sergio di 19 anni, che adesso lotta ...Non è al momento chiaro se avesse anche il casco. Secondo le prime informazioni, il 39enne – appena vista la fidanzata – ha svoltato all'improvviso ed è stato travolto dalla moto. Sarebbe stato ...Una persona è morta investita da un treno regionale tra le stazioni di Grosseto e Montepescali poco prima delle 7 di ieri. Si tratterebbe di un gesto volontario. "La circolazione – spiegano da Rfi – è ...