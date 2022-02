Maggio: “Napoli credici, lo scudetto è possibile” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il pareggio con l’Inter sembra aver infranto i sogni scudetto del Napoli. Eppure il Milan, primo in classifica dista solo due punti, anche se l’Inter ha una gara da recuperare e quindi potrebbe andare a quattro punti di vantaggio. Dunque non tutto può essere perso, soprattutto in un campionato così aperto come quello di quest’anno. Anche Christian Maggio crede ancora nello scudetto del Napoli. L’ex calciatore a Radio Kiss Kiss Napoli parla della sua avventura in azzurro, ma anche dell’attuale stagione in Serie A. scudetto Serie A: lotta aperta Gli uomini di Spalletti ora devono pensare alla sfida con il Barcellona, ma tenere anche la massima attenzione sul campionato. Secondo Maggio il Napoli “deve ancora credere nello ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il pareggio con l’Inter sembra aver infranto i sognidel. Eppure il Milan, primo in classifica dista solo due punti, anche se l’Inter ha una gara da recuperare e quindi potrebbe andare a quattro punti di vantaggio. Dunque non tutto può essere perso, soprattutto in un campionato così aperto come quello di quest’anno. Anche Christiancrede ancora nellodel. L’ex calciatore a Radio Kiss Kissparla della sua avventura in azzurro, ma anche dell’attuale stagione in Serie A.Serie A: lotta aperta Gli uomini di Spalletti ora devono pensare alla sfida con il Barcellona, ma tenere anche la massima attenzione sul campionato. Secondoil“deve ancora credere nello ...

